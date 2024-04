Il futuro del comando di Polizia locale

Ha avuto una risposta, ma non era quella che si attendeva. La Lega Salvini Lombardia di Nerviano torna sul futuro dello stabile del comando di Polizia Locale dopo l'accorpamento con il Comune di Pogliano Milanese.

Ha avuto una risposta, ma non era quella che si attendeva. La Lega Salvini Lombardia di Nerviano torna sul futuro dello stabile del comando di Polizia Locale dopo l'accorpamento con il Comune di Pogliano Milanese. "Sentirsi dire che, seppur locali vuoti di personale - è l'incipit della disamina dei lumbard che si riconducono alla risposta data loro dalla giunta del sindaco Daniala Colombo - hanno all'interno un notevole archivio cartaceo da catalogare prima e smaltire poi e che hanno un'infrastruttura tecnologica propedeutica all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è cosa nota, sentire poi delle condizioni infrastrutturali critiche e della necessità di un'importante riqualifcazione non è certo una novità, tutte cose risapute, come che le priorità sono altre". La Lega rilancia poi la proposta di destinare gli spazi lasciati liberi dall'ex avamposto dei vigili nervianesi a sede per associazioni bisognose di spazio. E invita la maggioranza a confrontarsi sul punto.

