Conferma UYBA: Benedetta Sartori c'è!

La UYBA Volley Busto Arsizio mette in campo la sua seconda atleta per la stagione 24/25: Benedetta Sartori, centrale classe 2001, sarà ancora una farfalla biancorossa. La società bustocca riparte dunque dai suoi pezzi più pregiati e la riconferma di Benedetta non era certo un affare scontato, viste le numerose ed importanti offerte giunte alla sua attenzione. Un atto di amore, forte, per la UYBA da parte della giocatrice, un segnale forte di fede ad un progetto convincente, sia dal punto di vista societario che sportivo, condizione sine qua non per la sigla del rinnovo.

Benedetta Sartori è stata una delle più belle sorprese del campionato 2023/24 e le sue prestazioni, in crescendo sia tecnicamente che caratterialmente, hanno convinto lo staff della nazionale a convocarla per gli impegni azzurri estivi.

Importanti anche i numeri di Benni: nella stagione appena conclusa la centrale biancorossa che ha realizzato 223 punti in 87 set disputati, 50% offensivo, 16 ace e 54 muri vincenti.

Entusiasta la giocatrice: "Si è conclusa una stagione molto importante per tutti: sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto come squadra, ma ora è il momento di alzare l'asticella e puntare più in alto. sono entusiasta e non vedo l'ora di rivedere piena la nostra casa, la e-work arena: il supporto del pubblico è stato fondamentale nel raggiungere la salvezza e sarà la nostra forza in più anche nel prossimo campionato".

