Legnano 'Mette Le Ali' con il G-91 R

Secondo evento di Legnano Mette Le Ali ’24. L'altra sera, infatti, il T.Col. Pilota della A.M. Francesco Dante ha raccontato in prima persona le motivazioni della scelta di riportare in condizioni di volo un G-91 R, l’aereo delle Frecce Tricolori negli anni ’60 e ’70, in occasione del 1° Centenario della nostra Aeronautica Militare.

Secondo evento di Legnano Mette Le Ali ’24. L'altra sera, infatti, il T.Col. Pilota della A.M. Francesco Dante ha raccontato in prima persona le motivazioni della scelta di riportare in condizioni di volo un G-91 R, l’aereo delle Frecce Tricolori negli anni ’60 e ’70, in occasione del 1° Centenario della nostra Aeronautica Militare. Con una sapiente narrazione, il TC Dante ha condotto il pubblico presente attraverso tutte le fasi del restauro e con l’ausilio di fotografie e video ha illustrato, anche ai non addetti ai lavori, le difficoltà tecniche che il personale A.M., affiancato da tecnici e esperti civili ma sempre sotto la sua supervisione, si è trovato ad affrontare ma che ha superato con successo e con migliaia di ore di lavoro. Il G91 R ha ricevuto la tipica livrea della Pattuglia Acrobatica Nazionale con la “assegnazione” ad uno storico pilota solista, G.B. Molinaro “Pony10”, ed è stato presentato in volo a Pratica di Mare il 17 e 18 Giugno 2023 durante la manifestazione aerea per i 100 Anni dell’Aeronautica Militare. La serata si è conclusa con uno scambio di doni tra Associarma e ARSV, che hanno donato all’ospite un gagliardetto e una stampa commemorativa, e il T. Col. Dante, che ha fatto omaggio di due stampe dell’aereo restaurato. L’evento è stato il secondo, e per ora ultimo, di Legnano Mette Le Ali 2024, un ciclo di conferenze a tema aeronautico presentato da Associarma Legnano con la collaborazione dell’associazione culturale Amici del Reparto Sperimentale Volo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!