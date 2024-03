I 'Riflessi' di Alessandro Puccia sul lungofiume

Nuova installazione ('Riflessi') per Alessandro Puccia, un artista italiano che trasmette attraverso la fotografia il linguaggio dell'acqua, a Sesto Calende, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024.

Nuova installazione ('Riflessi') per Alessandro Puccia, un artista italiano che trasmette attraverso la fotografia il linguaggio dell'acqua, a Sesto Calende, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024, un appuntamento istituito nel 1992 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per riflettere sull’importanza vitale dell’acqua dolce e per promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche.

I suoi scatti rappresentano gocce d’acqua congelata e osservata al microscopio, fotografata e poi ingrandita per poterne osservare e comprendere il messaggio più profondo.

Da venerdì 22 marzo fino al 28 aprile sarà visibile sul lungofiume, vicino all’InfoPoint, e ospitate nelle bacheche di viale Italia.

L’inaugurazione si terrà lunedì 25 marzo alle 20.45 in sala consiliare, con la conferenza dal titolo “Acqua e pace” a cura della professoressa Angela Boggero, ricercatrice presso il CNR di Verbania.

Un progetto a cura di Giulia Pozzi, realizzato in collaborazione con il Comune di Sesto Calende e il suo Assessorato alla Cultura.

Un'iniziativa che gode del patrocinio della Provincia di Varese, del FAI Varese e del FAI Novara e della sezione locale di Legambiente.

