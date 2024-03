Centenario della morte di Matteotti: seminario a Gallarate

E’ del Centro culturale del teatro delle Arti in partnership con patrocini illustri, tra i quali la Provincia di Varese, il Centro provinciale di Promozione della legalità, ma soprattutto, il Comitato nazionale per le Celebrazioni del Centenario della morte di Giacomo Matteotti e della Fondazione Studi Storici Filippo Turati e.t.s., l’iniziativa seminariale che il 19 e 20 aprile intende indagare presso il teatro delle Arti le matrici storiche degli antifascismi a livello nazionale e locale.

Infatti, se è vero che in Italia il regime fascista ha riscosso un’adesione massiccia e un grande consenso, pure la linea antifascista fu ben presente a diversi livelli con diverse radici culturali e politiche, quali quelle socialiste, federaliste, cattoliche, libertarie. A cento anni dall’assassinio Matteotti, ripercorrere le istanze democratiche che emersero durante il Ventennio fascista ponendo le fondamenta dell’attuale democrazia diventa un’occasione di approfondimento privilegiata per comprendere le radici storiche della nostra stessa Costituzione. Personalità come Giacomo Matteotti e Antonio Gramsci, Filippo Turati ed Emilio Lussu, ma anche Don Luigi Sturzo e il giovane Alcide De Gasperi, oltre a figure meno note ma altrettanto significative come A. Caffi, disegnano pertanto un affresco di idealità e di dissenso ai regimi sempre vivo nel presente. Tra fuoriuscitismo, confino ed esilio, l’antifascismo italiano è stato comunque in grado di sostenere e connettersi idealmente anche con gli antifascismi europei, tracciando un percorso irreversibile del quale siamo eredi con al responsabilità che ne deriva. Argomento trattato negli ultimi anni di tutti gli istituti secondari di secondo grado, il corso, aperto agli studenti e ai docenti della provincia, ospita anche ricercatori e pubblico interessato alla tematica. Per informazioni: newcomm [at] teatrodellearti [dot] it

