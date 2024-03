Linate: centro medico per passeggeri e personale

Inaugurato all'aeroporto di Linate la nuova struttura sanitaria di Bianalisi, il più grande player italiano di diagnostica integrata, presente in 12 regioni con oltre 350 centri.

Inaugurato all'aeroporto di Linate la nuova struttura sanitaria di Bianalisi, il più grande player italiano di diagnostica integrata, presente in 12 regioni con oltre 350 centri. È il secondo poliambulatorio privato aperto in un aeroporto del Paese, dopo quello avviato dal gruppo a luglio 2023 presso il Terminal 1 di Milano Malpensa: a disposizione un punto prelievi per analisi di laboratorio ma anche visite specialistiche, servizi di diagnostica per immagini, terapie fisiche e prestazioni di medicina del lavoro e medicina aeronautica.

Bianalisi Linate, collocato al Piano Arrivi, punta a diventare un centro di riferimento per le esigenze di salute e benessere dei passeggeri, della popolazione residente nei dintorni – grazie al comodo collegamento con la nuova metropolitana M4 - ma soprattutto degli oltre 8.000 lavoratori che, quotidianamente, prestano il proprio servizio all’interno dello scalo milanese, decretato nel 2023 dall’Airports Council International il “migliore d'Europa” nella categoria degli aeroporti tra i 5 e i 10 milioni di passeggeri.

“In linea con la riforma dell’assistenza territoriale voluta dal PNRR e con gli obiettivi di Regione Lombardia, vogliamo contribuire a portare la sanità sempre più vicino ai cittadini”, ha dichiarato il dottor Giuliano Caslini, Presidente del gruppo Bianalisi, presente al taglio del nastro. “Dopo l’apertura della sede di Malpensa, Bianalisi Linate è il nostro secondo centro specializzato nei servizi aeroportuali, che richiedono tempi rapidissimi associati a un’estrema flessibilità. La struttura può avvalersi degli strumenti e delle competenze professionali di un grande gruppo che ogni giorno, in tutta Italia, accoglie oltre 15.000 pazienti, svolge più di 50.000 test di laboratorio e oltre 4.000 visite specialistiche. L’obiettivo è quello di fornire servizi ad elevata qualità ed efficienza ai passeggeri e di supportare le variegate esigenze dei residenti e della numerosa comunità aeroportuale di Linate, che da oggi ha il suo centro medico, con ridotti tempi di attesa”.

"Dopo l’apertura pioneristica di Malpensa, anche questa di Linate, sottolinea la tendenza degli aeroporti a diventare delle piccole città, vere e proprie airport city, in grado di offrire servizi diversificati ai propri passeggeri, ai lavoratori dell’aeroporto e oggi con la metro anche ai milanesi”, ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA Aeroporti di Milano. “Questa nuova offerta di servizi, fra l’altro, è in linea con il nostro impegno per favorire un equilibrio vita/lavoro sempre migliore a tutta la comunità aeroportuale in risposta a un’esigenza sempre più sentita dopo il Covid”.

Il centro prelievi e poliambulatorio Bianalisi Linate opera in regime privato, dal lunedì al sabato. Numerose le specialità e le visite prenotabili anche online: dalla cardiologia alla ginecologia, dalla fisiatria alla nutrizione e alle principali branche della medicina. Particolare attenzione viene dedicata anche alle problematiche ortopediche e alla medicina estetica, settori nei quali sono offerti servizi all’avanguardia attraverso l’ossigeno-ozono terapia e le terapie di riabilitazione.

Non mancano, inoltre, la medicina dei viaggi, per quei passeggeri che si recano in determinate aree geografiche, e la medicina aeronautica, il settore rivolto ai piloti civili e commerciali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!