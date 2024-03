"Cimitero: una parte accessibile, l'altra no. Perché?"

Una parte è accessibile ai cittadini, l'altra no. Perchè il cimitero della frazione di Garbatola deve fare i conti con questa situazione duplice? Se lo domanda, e lo chiede alla giunta del sindaco Daniela Colombo, il consigliere della Lega Salvini ed ex sindaco Massimo Cozzi.

Una parte è accessibile ai cittadini, l'altra no. Perchè il cimitero della frazione di Garbatola deve fare i conti con questa situazione duplice? Se lo domanda, e lo chiede alla giunta del sindaco Daniela Colombo, il consigliere della Lega Salvini ed ex sindaco Massimo Cozzi. "A seguito del nubifragio dello scorso 24 luglio - spiega in un'interrogazione - una parte del cimitero di Garbatola risulta ancora interdetta e non accessibile ai cittadini, in questi giorni, a seguito di un lutto, è stato chiesto semplicemente di poter tumulare la salma in una tomba di famiglia proprio ai bordi dell'area delimitata avendo il posto a disposizione da tempo e con regolare pagamento, la risposta ricevuta è stata negativa, con la messa a disposizione in alternativa di un altro loculo temporaneo". Un episodio che Cozzi giudica inaccettabile aggiungendo che "dopo quasi otto mesi, una parte del cimitero risulta ancora non accessibile e, ancora di più, una salma non può essere tumulata nella tomba di famiglia". Al primo cittadino Cozzi chiede quindi "Se in prima istanza non sia possibile intervenire per fare sì che la salma venga tumulata nella tomba di famiglia, nel rispetto della volontà dei parenti del deceduto".

