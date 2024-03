All’interno del ricco e interessante programma di Filosofarti 2024, Festival di Filosofia quest’anno dedicato al tema “Visibile / Invisibile”, un appuntamento fa tappa anche a Somma Lombardo.

All’interno del ricco e interessante programma di Filosofarti 2024, Festival di Filosofia quest’anno dedicato al tema “Visibile / Invisibile”, un appuntamento fa tappa anche a Somma Lombardo. Si tratta dell’evento “Sono come una porta di vetro trasparente” Fenomenologia dell’adolescenza tra visibile e invisibile, Spettacolo-conferenza con Marta Malacrida e Michela Prando.

Uno spettacolo non spettacolo e una conferenza non conferenza, che nasce dalla comune esperienza delle due donne, dal lavoro degli ultimi anni di Michela Prando con i laboratori teatrali per ragazzi e dagli incontri di Marta Malacrida sempre con i giovani.

Proprio all’interno di questi laboratori teatrali sono emersi racconti e parole, rappresentazioni di sé molto veritiere da parte degli adolescenti che hanno mostrato il loro lato più vero, protetti dalla maschera del teatro. E questi racconti sono diventati sotto la mano sapiente di Michela Prando un copione teatrale originale che va in scena per la prima assoluta giovedì 14 marzo alle ore 20.45 in Sala Polivalente a Somma Lombardo.

Perché spettacolo conferenza? Perché il racconto ogni tanto si mette in pausa per permettere alla dottoressa Malacrida di intervenire, con riflessioni e la condivisione di ulteriori esperienze terapeutiche che possono aiutare gli adulti a comprendere e sbrogliare il mondo degli adolescenti, dando una lettura psicologica alle parole degli stessi ragazzi e con la volontà di abbattere la “quarta parete” coinvolgendo anche il pubblico.

Molte le tematiche emerse nei laboratori e nelle sedute di psicoterapia: il bisogno di essere visti, il ritiro sociale, la bellezza, il corpo e il tempo, argomenti che hanno come filo conduttore proprio la “porta di vetro” metafora di un filtro che distorce la realtà, ma di fatto non nasconde completamente e mette in mostra tutte le fragilità e le insicurezze.

