ASST Valle Olona: internalizzazione CRM e CD di Tradate

Partita la piena gestione da parte di ASST Valle Olona delle strutture CRM e Centro Diurno di Tradate. Come previsto dalla normativa regionale (DGR 1514 del 13.12.2023), ASST Valle Olona ha internalizzato la gestione delle due strutture reclutando personale sanitario e di supporto, assicurando la continuità assistenziale e i livelli di qualità fino ad ora garantiti all’utenza. Sono state attivate diverse procedure al fine di integrare e rafforzare le professionalità già presenti presso le strutture, con lo scopo di valorizzare le competenze specifiche e le relazioni positive instaurate con l’utenza.

La Direzione di ASST Valle Olona esprime un sentito ringraziamento per la competente e professionale gestione dei servizi da parte della cooperativa uscente e i professionisti di ASST che hanno consentito il passaggio senza discontinuità del servizio.

