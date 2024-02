La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha approvato la Misura 'Sprint! Lombardia insieme' con uno stanziamento di 15 milioni.

Nel quadro del sistema famiglia lombardo, Regione Lombardia promuove investimenti sociali secondo la logica del welfare di comunità e di iniziative in favore dei nuclei familiari con figli tra i 3 e i 18 anni al fine di offrire opportunità di empowerment, di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori. E promuovere al contempo le opportunità di accesso ai servizi di conciliazione per le famiglie.

"Con 'Sprint! Lombardia Insieme' - ha spiegato l'assessore Lucchini - rafforzeremo le nostre reti di welfare aumentando l'offerta di servizi per permettere alle famiglie una migliore conciliazione vita-lavoro. Al centro della nostra azione come sempre l'inclusione di tutti i minori, con particolare attenzione a quelli con disabilità e in condizione di fragilità".

"Servono luoghi, spazi e reti - ha sottolineato la responsabile della Famiglia - per accrescere socialità e contrastare la povertà educativa. Oltre a promuovere uno scambio tra generazioni e percorsi per scoprire i nostri territori. Con l'obiettivo comune di accrescere il nostro senso di comunità".

"Grazie al costante dialogo con i territori e le associazioni abbiamo voluto proporre una misura che si consolida e si rinnova rispetto alle precedenti edizioni. E - ha precisato Lucchini - premieremo i progetti strutturati capaci di estendersi da un minimo di 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi. Potenzieremo le reti dei Comuni supportando i piccoli centri grazie a una finestra di adesione più ampia. Infine - conclude l'assessore - cambierà anche la modalità di accesso grazie all'azione di un nucleo di valutazione che ci consentirà di superare la formula del click-day".

Complessivamente sono state impiegati 36,5 milioni così suddivisi: 13 milioni per l'edizione 2021, 15,5 per l'edizione 2022 e 8 milioni di euro per l'edizione 2023. Nell'edizione 2021: sono stati finanziati 146 progetti, tutti conclusi, raggiungendo circa 25.000 minori. Edizione 2022: sono stati finanziati 197 progetti, attualmente in fase di rendicontazione e liquidazione. I minori raggiunti per i progetti già liquidati sono circa 37.000 riferiti ai soli 91 progetti conclusi sui 197 ammessi e finanziati. Nel 2023 sono stati approvati 146 nuovi progetti attualmente in corso di realizzazione e la maggioranza ha chiesto una proroga delle attività.

