Presso la Camera di Commercio di Milano si terrà una conferenza che mette a tema il rapporto tra città e campagna in termini di alimentazione e sostenibilità. Presenti il presidente di Coldiretti Prandini, il presidente della Camera Sangalli e l'Arcivescovo Delpini.

La produzione e la distribuzione del cibo, la responsabilità sociale delle istituzioni e delle imprese del settore agroalimentare, il rapporto tra mondo agricolo e metropoli: sono solo alcuni dei temi al centro del convegno organizzato per domani venerdì 16 febbraio 2024 nel capoluogo lombardo dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza con Campagna Amica.

L’appuntamento con ‘Campagna e città per nutrire il futuro – Il ruolo delle politiche alimentari tra sfide e opportunità’ – precisa la Coldiretti interprovinciale – è alle ore 9.30 presso la sala conferenze della sede della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in via Meravigli 9/B a Milano. Intervengono Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, e Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia e presidente della Camera di Commercio metropolitana.



L’apertura del summit è affidata a monsignor Mario Delpini: l’Arcivescovo di Milano – spiega Coldiretti – parlerà del ‘Cibo per tutti, costruire una rete solidale’. A seguire interverranno: Anna Scavuzzo, vicesindaco del Comune di Milano (‘Dal locale al globale, il patto dei sindaci per il cibo’); Cesare Ferrero, presidente e direttore generale di Sogemi Spa (‘Milano hub agroalimentare italiano’); Carmelo Troccoli, direttore generale di Fondazione Campagna Amica (‘Mercati contadini italiani, un successo da esportare’). Modera Paolo Maggioni, giornalista di RaiNews 24.

