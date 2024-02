Dopo l'edizione del 2023, ritorna il Carnevale Sestese. La Comunità Cristiana, dopo il rinvio di domenica scorsa, ha organizzato per tutta la cittadinanza la sfilata di Carnevale sabato 17 febbraio.

Dopo l'edizione del 2023, ritorna il Carnevale Sestese. La Comunità Cristiana, dopo il rinvio di domenica scorsa, ha organizzato per tutta la cittadinanza la sfilata di Carnevale sabato 17 febbraio, con il patrocinio del Comune di Sesto Calende e del Parco Ticino e con la collaborazione del Corpo musicale “G. Colombo”, del gruppo di ginnaste della Scuola “Sesto 76” e dei volontari di Volandia. La manifestazione inizierà alle 14.15 davanti al palazzo Comunale, con la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco alle tradizionali maschere sestesi Carlin e Marietta; da quel momento sarà il Carnevale a “prendere possesso” di Sesto. Il tema della sfilata sarà: 'Un Carnevale al museo'. Ogni carro sarà una sala da scoprire: paleontologia con dinosauri, mammut e altri simpatici animali; storia antica con romani, egizi ed aztechi, e infine… i nostri animatori realizzeranno il loro carro con uno splendido omaggio alla storia della nostra città. I carri percorreranno per due volte le vie del centro, tra allegre musiche e lanci di coriandoli, per poi dirigersi sul piazzale dell’Abbazia dove gli animatori dell’oratorio “Piergiorgio Frassati” intratterranno i più piccoli con giochi ispirati alla tradizione dei Luna Park e dove non mancheranno punti di ristoro per concludere in allegria il nostro pomeriggio di festa.

