Presentata la nuova Ferrari SF-24

La nuova rossa rinnega il suo design originale del 2022: le pance pescano da Red Bull, il canalone di raffreddamento è di scuola Mercedes. L'obiettivo per il 2024 è tornare alla vittoria.

Finalmente è arrivata: la nuova Ferrari da Formula 1, che si chiama SF-24,è stata presentata proprio oggi con un video pubblicato sui canali social del Cavallino. La nuova monoposto è chiamata a risollevare le sorti della scuderia di Maranello dopo un anno di sofferenza sportiva dovuto ad una SF-23 troppo aggressiva sulle gomme e in generale sbilanciata a livello aerodinamico.

Gli obiettivi sono chiari: tornare a vincere gran premi, consci del fatto che sarà praticamente impossibile aspirare a battagliare con la Red Bull. La scuderia austriaca infatti ha ormai accumulato un vantaggio che difficilmente sarà colmabile prima del cambio di regolamenti tecnici che inizierà con la stagione 2026. Chi infatti interpreta in maniera ottima un nuovo regolamento fin da subito è avvantaggiato per tutti gli anni di permanenza delle stesse regole: in pratica, chi parte con un determinato vantaggio ha sempre la possibilità di mantenerlo o addirittura incrementarlo; gli altri invece sono irrimediabilmente impegnati a ricucire una distanza che però i leader stanno parallelamente ampliando: una rincorsa vana.

La nuova SF-24 insomma non sarà un’auto dominante: alcune fonti interne parlano di un obiettivo fissato in almeno cinque vittorie stagionali, risultato nient’affatto scontato se si considera che l’anno scorso la Red Bull ha vinto 21 delle 22 gare disputate. Unica eccezione il GP di Singapore vinto magistralmente da Carlos Sainz: e proprio il pilota spagnolo sarà una delle più grandi incognite della stagione 2024 della Ferrari, dato che è in uscita da Maranello a fine stagione. I dubbi sulla sua professionalità non sussistono: ci si può invece interrogare su quali siano le sue ambizioni nei confronti di una squadra che l’ha appiedato praticamente a sorpresa. Nel caso comunque remoto in cui Leclerc dovesse essere in lotta per il mondiale, avere un compagno di team poco motivato o addirittura (e sarebbe legittimo) non disposto ai giochi di scuderia sarebbe un problema enorme.

Passando al lato tecnico, la nuova monoposto purtroppo segna un cambiamento progettuale piuttosto marcato. Lo si vede particolarmente nelle pance: due anni fa la F1-75 si presentava con un design aerodinamico particolare, con le fiancate scavate come un ‘vascone’ che aiutavano a creare zone di depressione per favorire la downforce. Un design del genere però non è stato efficace nel 2023, quando la SF-23 si è dimostrata molto squilibrata. Per il 2024 dunque anche i tecnici Ferrari si sono ispirati al design Red Bull: inlet dei radiatori piuttosto stretti e alti, pance non scavate, flussi d’aria incanalati soprattutto nella parte bassa del laterale. Da notare anche i due canaloni nella parte medio alta del cofano di scuola Mercedes. Di fatto, il rinnegamento di un’idea iniziale originale e che aveva dato i propri frutti, ma che è invecchiata piuttosto male.

All’occhio però salta soprattutto la nuova colorazione, che oltre ai colori storici rosso e bianco aggiunge anche un pizzico di giallo alla livrea, anche in onore della sorella più piccola della SF-24, la 499P che ha trionfato a Le Mans nel 2023 portando anche il giallo.

La stagione più lunga di sempre (24 gran premi in programma) ripartirà tra poche settimane in Bahrain: la Ferrari è pronta per ritornare ai vertici dello sport, in attesa di accogliere Lewis Hamilton nel 2025.

(image by: @Scuderia Ferrari)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!