In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, l’ospedale ha inaugurato la panchina viola, colore simbolo della giornata.

“Metti in panchina l’epilessia”: una panchina viola all’ospedale Niguarda di Milano.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, l’ospedale ha inaugurato la panchina viola, colore simbolo della giornata. La realizzazione è frutto della collaborazione tra Niguarda, Regione Lombardia e LICE Lega Italiana Contro l’Epilessia che ha scelto come titolo della giornata “Metti in panchina l’epilessia”. La panchina viola è un messaggio di sensibilizzazione verso il tema dell’epilessia e vuole promuovere la consapevolezza collettiva al fine di combattere lo stigma, oggi ancora diffuso, associato a questa patologia. L’epilessia è una malattia neurologica che interessa circa l’1% della popolazione mondiale. Rappresenta, infatti, una delle più diffuse patologie neurologiche croniche sia negli adulti che nei bambini. Per il suo impatto e per la grande rilevanza a livello globale l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha definita una “malattia sociale”. Si stima che siano più di 50 milioni di persone al mondo a soffrirne, di cui circa 600 mila solo in Italia. Poiché le diverse forme di epilessia sono molteplici e complesse, per fare diagnosi corretta, e impostare il trattamento appropriato è necessario rivolgersi a Centri dedicati ed esperti nell’approccio e nella gestione della patologia. Il Centro Munari Chirurgia dell’Epilessia e del Parkinson del Niguarda, diretto da Francesco Cardinale, si occupa del trattamento chirurgico, riservato a casi selezionati, di pazienti con epilessia in età pediatrica e adulta. Ad oggi l’Ospedale, con circa 170 interventi all'anno, da solo concentra il 40-50% dei casi operati per epilessia in Italia. Circa il 30% dei pazienti è rappresentato da bambini e ragazzi sotto i 18 anni.

