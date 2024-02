La sfida Inveruno - Milan

Domenica 11 febbraio si è svolta una bellissima amichevole tra l'under 14 'Accademia Inveruno' ed il Milan, per un pomeriggio davvero di grande sport.

Una sfida per crescere, per confrontarsi, per dare un valore alle ambizioni e misurarsi. Domenica 11 febbraio si è svolta una bellissima amichevole tra l'under 14 'Accademia Inveruno' ed il Milan, per un pomeriggio davvero di grande sport.

Negli ultimi anni 'Accademia Inveruno' ha avviato un percorso di crescita e formazione dei giovani molto serio e strutturato, con diverse livelli agonistici, preparatori atletici, allenatori già formati e una grande attenzione al singolo ragazzo.

Proprio l'attenzione e la programmazione sono tra gli elementi più caratteristici del percorso di crescita della formazione inverunese che, come 'test match', ha voluto proporre per i suoi ragazzi una formazione di alto livello con i giovani del Milan.

Il livello di gioco, obiettivamente, ha visto fin dalle prime battute una certa disparità, ma questo era ovviamente preventivabile. Rimane l'entusiasmo dei ragazzi che, per una volta, hanno voluto guardare a dei loro coetanei magari sognando un giorno di giocare proprio in quella squadra.

