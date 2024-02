Antonio Contessa entra in Forza Italia

Uomo da sempre impegnato con passione e dedizione alla politica, nel 1990 diventa assessore all’edilizia pubblica e sport di Bresso, per poi venire eletto vicesindaco nel 2003. In seguito, nella tornata elettorale successiva, quella del 2008, viene confermato come assessore ai lavori pubblici.

Antonio Contessa, già vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, parchi e giardini del comune di Bresso, ha lasciato la lista civica ‘Bresso è nel cuore’ per approdare in Forza Italia. L’annuncio è avvenuto lo scorso sabato 3 febbraio durante la convention ‘Un’Europa solidale e riformista’, a Rho, organizzata dall’assessore al Territorio e Sistemi Verdi e capodelegazione di Forza Italia presso la Giunta regionale della Lombardia Gianluca Comazzi, al quale erano presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la Presidente della Terza Commissione permanente Affari esteri e difesa, Stefania Craxi. 71 anni, Contessa si iscrive nel 1973 al Partito Socialista Italiano. Uomo da sempre impegnato con passione e dedizione alla politica, nel 1990 diventa assessore all’edilizia pubblica e sport di Bresso, per poi venire eletto vicesindaco nel 2003. In seguito, nella tornata elettorale successiva, quella del 2008, viene confermato come assessore ai lavori pubblici.

“L’entrata di Antonio Contessa riconferma l’attrattività e la vitalità di Forza Italia, un partito che ha ancora tanto da dare ai nostri territori e a tutto il Paese” afferma l’assessore Gianluca Comazzi. “Contessa è una risorsa concreta, una persona fidata e dalla grande esperienza politica. Sono certo che potrà contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide che il futuro porterà a Bresso e a tutti i suoi cittadini. È solo rimanendo uniti che possiamo lavorare per realizzare cambiamenti concreti per tutta la comunità” conclude Comazzi.

