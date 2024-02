Hamilton in Ferrari nel 2025

Un sogno che per molti si realizza: ancora manca l'ufficialità delle parti in causa, ma il pilota inglese correrà col Cavallino a partire dal 2025. Sainz ai saluti in direzione Audi o Sauber.

Leggende e leggende: come una legge di attrazione universale, nella Formula 1 i miti dello sport sono destinati ad unirsi. Se poi una delle leggende in questione è la scuderia più titolata della storia dello sport, allora i connotati di una storia in rosso diventano il sogno di ciascun pilota. Fu così Fangio, che dopo tre titoli iridati approdò a Maranello vincendo il mondiale alla prima stagione in rosso; con Prost e Mansell, che transitarono in Ferrari agli inizi degli anni ‘90, e molti erano certi anche di un approdo di Ayrton Senna in rosso. Come tante volte nel passato, anche oggi la storia si ripete.

Lewis Hamilton correrà in Ferrari a partire dal 2025. La bomba è scoppiata nella mattinata, quando i primi rumors hanno iniziato a circolare le prime voci di un possibile approdo del sette volte campione del mondo a Maranello. Con lo scorrere dei minuti la notizia ha preso sempre più consistenza e ha preso i contorni dell’ufficialità, ma manca ancora un comunicato ufficiale da parte dei soggetti coinvolti.

La Ferrari avrà insomma due predestinati in squadra: uno consacrato nel meraviglioso GP d’Italia 2019, l’altro assurto a leggenda vivente dello sport dopo il settimo mondiale conquistato con la magistrale prestazione del GP di Turchia 2020.

Che le strade di Hamilton e della Ferrari dovessero prima o poi incrociarsi era un qualcosa che tutti i tifosi, forse sottotraccia, sapevano e speravano. Il campione inglese non ha mai nascosto il suo amore per il rosso di Maranello (come prima di lui anche Vettel, di cui si ricorda il celebre “Everybody is a Ferrari fan”) e ha sempre espresso il desiderio di correre almeno una stagione sotto le insegne del cavallino rampante. In più, come ogni grande campione, Lewis punta alla leggenda: dopo aver eguagliato i record del Kaiser, ora punta a spodestare Michael Schumacher dal trono dei titoli mondiali vincendo l’ottavo proprio sulla vettura che ha consacrato alla storia il pilota tedesco.

Il destino della Scuderia per i prossimi anni è insomma segnato: con Leclerc che ha sostanzialmente rinnovato in bianco, con Hamilton pronto all’ottavo titolo a partire dal 2025, il grande escluso sarà Carlos Sainz, che si vede già con i colori Audi (la scuderia tedesca entrerà nel circus nel 2026) e che chiude un’esperienza ferrarista buona ma mai eccellente (almeno finora).

Tutto è finalmente compiuto, e quanto atteso da tutta una community di tifosi si sta per avverare: Hamilton in rosso a caccia dell’ottavo titolo, che lo classificherebbe a quel punto come il migliore della storia della Formula 1.

(image by: Jen_ross83)

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!