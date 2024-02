"Lastre di eternit segnalate al Comune"

La loro presenza è stata segnalata da tempo. Eppure, in uno spazio tra via dei Longori e via della Merlata a Nerviano, le lastre di eternit ci sono ancora.

La loro presenza è stata segnalata da tempo. Eppure, in uno spazio tra via dei Longori e via della Merlata a Nerviano, le lastre di eternit ci sono ancora. L'episodio è stato segnalato da alcuni cittadini all'ex sindaco ora sui banchi dell'opposizione Massimo Cozzi che se ne è fatto portatore con relativa richiesta di chiarimento al Comune. "Ho provveduto subito a fare segnalazioni al competente ufficio comunale - dice Cozzi - i residenti mi dicono che quel materiale in eternit si trova dallo scorso 14 agosto ed è già stato segnalato in Comune nell'immediatezza del fatto". Cozzi chiede, quindi, spiegazioni affinchè la situazione di normalità possa essere al più presto ripristinata, visto anche il potenziale di pericolosità dell'amianto se libera fibre nell'aria acclarato da diversi studi scientifici.

