La medicina che si fa prossima: medicina generale e ospedali di comunità

Sono volontari di età diverse, dai 27 ai 60 anni, uomini e donne animati dalla medesima volontà: far sorridere i pazienti in cura nei reparti del P.O. di Saronno regalando, ogni primo sabato del mese, momenti di svago.

I 572 milioni in più verranno utilizzati per incrementi salariali al personale delle nostre strutture “che meritano un'attenzione sempre più alta considerati i servizi di cure e assistenza che ogni giorno offrono ai cittadini lombardi e agli oltre 185.000 italiani che ogni anno scelgono la Lombardia per farsi curare e per abbattere le liste d’attesa”.