Influenza: "Il picco prima, ora il calo"

Numeri in significativo calo. L'influenza è ormai alle spalle? In generale sembrerebbe proprio di sì. "Per quanto riguarda la situazione di quest'anno, siamo tornati agli anni prima del Covid - commenta il dottor Attilio Giovanninetti, titolare della 'Farmacia Giovanninetti' di Castano Primo".