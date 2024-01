'Comedy Ring': si ride al 'Paccagnini'

Zelig, Colorado, Camera Café ed Eccezionale Veramente: comici pronti a sfidarsi sul palco per vincere la corona più ambita, ossia le risate e gli applausi del pubblico. E uno di fronte all'altro, venerdì 19 gennaio alle 21, all'auditoriuma 'Paccagnini' di Castano, saranno Max Pieriboni, Stefano Chiodaroli e Beppe Braida. 'Comedy Ring', questo il titolo dell'iniziativa, sarà un momento di comicità unica e un appuntamento già collaudato con alle spalle un lungo e fortunato tour nei migliori teatri e piazze d'Italia. Un format nuovo nel mondo del cabaret e che saprà davvero coinvolgere grandi e piccoli.

