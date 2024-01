Internet, cosa tenere a mente per navigare in sicurezza: consigli generali per la navigazione sicura

Quali sono i comportamenti da tenere quando si naviga in rete? Ecco alcuni utili consigli per aumentare la propria sicurezza quando si utilizza internet.

Navigare su internet è un’azione che fa parte della quotidianità della maggior parte delle persone. Contrariamente a un paio di decenni fa, quando le connessioni a internet non erano ancora alla portata di tutti, al giorno d’oggi quasi chiunque dispone di un accesso alla rete, sia esso da una linea fissa o da una connessione dati legata ai propri dispositivi mobili come smartphone e tablet. Chi ha un rapporto più disteso con la tecnologia e il web, coloro che potremmo definire “smanettoni” conoscono quasi a menadito quali sono i comportamenti da tenere quando si naviga in rete. Esiste però anche un nutrito numero di persone meno esperte che potrebbe trovare utili alcuni consigli per aumentare la propria sicurezza quando utilizzano internet.

Navigazione sicura sul web: cosa fare per non correre rischi

Per navigare su internet nella maggioranza dei casi ci si avvale di un browser. Un aspetto di fondamentale importanza consiste prima di tutto nella scelta di un browser sicuro (i più comuni sono Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari, ma non sono gli unici in circolazione e se ne trovano anche di meno conosciuti con ottime caratteristiche per quanto riguarda la sicurezza) e assicurarsi che questo resti sempre aggiornato. Accertarsi che quella in utilizzo sia l’ultima versione rilasciata per il browser, infatti, è importante per proteggersi dalle minacce online che sono in continua evoluzione.

Durante la navigazione sul web si dovrebbe sempre cercare di servirsi di una connessione sicura. Se possibile è consigliabile evitare l’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche non protette. Ad ogni modo, per proteggersi in questi casi ci si può avvalere di una VPN (acronimo di Virtual Private Network) ossia di un servizio che protegge la propria connessione Internet e la privacy online. Navigando con una VPN, la connessione risulta protetta e crittografata, il che significa che le attività online sono al sicuro da occhi indiscreti (la VPN, inoltre, consente di “camuffare” l’indirizzo IP e accedere a contenuti che potrebbero essere bloccati in alcune regione). L’utilizzo di un servizio VPN, dunque, consente una navigazione sicura e privata su Internet.

Altro elemento di fondamentale importanza per la sicurezza sul web è la scelta delle password. Sebbene molti lo considerino un fastidio, poiché trovano difficili memorizzarle, è consigliato utilizzare password complesse (fatte di lettere, numeri e caratteri speciali) e soprattutto di diversificare le password per ogni account, poiché se una password viene compromessa, gli altri account rimarranno al sicuro.

Quando si naviga su internet bisogna prestare particolare attenzione a non cliccare su link che appaiono sospetti, e lo stesso vale per i messaggi di posta elettronica. Questi link, infatti, potrebbero ricondurre a siti web malevoli o scaricare malware sul computer. Generalmente link e messaggi sospetti si riconoscono per la presenza di caratteri strani e per la loro forma sgrammaticata. Di fondamentale importanza è l’utilizzo di un software antivirus, concepito appositamente per proteggere i computer da virus e malware.

Si deve essere molto cauti anche nell’utilizzo dei social media. Queste piattaforme, dove ci si registra per tenersi in contatto con i propri amici e fare nuove conoscenze, purtroppo pullulano di gente malintenzionata e di bot, e proprio per questo motivo risulta di fondamentale importanza non condividere informazioni personali come dati anagrafici e bancari, poiché si corrono gravissimi rischi. Anche per questo motivo è bene non accettare richieste di amicizia o di contatto da persone che non si conoscono senza averne prima accertato l’identità e gli intenti.

Bisogna essere cauti anche quando si effettuano acquisti online di beni o servizi (poiché i malintenzionati sono in agguato anche in settori come ad esempio le forniture energetiche). Lo shopping sul web è un’attività molto amata dagli internauti ma prima di effettuare transazioni bisogna assolutamente accertarsi di essere su un sito web affidabile e sicuro (all’occorrenza ci si può avvalere di risorse come Trustpilot, sito che riporta recensioni sull’affidabilità degli e-commerce). È bene accertarsi che il sito utilizzi il protocollo HTTPS, che indica la presenza di una connessione sicura, i cui dati non possono essere intercettati. Fare attenzione all’URL del sito, appurando non vi siano errori ortografici o di punteggiatura e stare assolutamente alla larga da siti che invitano a effettuare pagamenti tramite metodi non tracciabili.

Sicurezza sul web: le cose da sapere per gli appassionati di slot

L’attenzione sul web deve essere alta anche per coloro che frequentano siti di casinò online, all’interno dei quali si trovano giochi molto amati come le popolarissime slot. Quando si è intenzionati a collegarsi a queste piattaforme di gioco online è molto importante verificare di aver scelto siti di gioco affidabili che possiedano tutte le autorizzazioni statali necessarie per operare.

Il settore delle slot online, e in generale dei casinò sul web, infatti, è uno dei più bersagliati dalle truffe e dagli attacchi informatici da parte di malintenzionati. Se non si prendono le dovute precauzioni, anche in questo ambito si corre il rischio di rimanere vittime di frodi che vanno dal furto dei dati personali alla sottrazione di denaro. Per questo motivo quando si naviga alla ricerca di questa tipologia di siti, oltre ad accertarsi della presenza del logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’ente che in Italia amministra il gioco, e a verificare il numero di licenza, bisogna far caso se il sito presenta un servizio di assistenza clienti in lingua italiana (utile a dissipare qualsiasi dubbio degli utenti). Bisogna dedicare attenzione anche ai bonus offerti, verificando se questi hanno requisiti chiari e corretti verso i giocatori (offerte troppo convenienti per essere vere potrebbero non essere altro che tentativi di truffa).

Gli utenti devono anche accertarsi del fatto che i giochi dispongano di informazioni dettagliate su come si svolgono e se indicano le percentuali di restituzione al giocatore. Anche per la registrazione di account su questi siti è consigliato l’utilizzo di password forti e uniche sulla scorta di quanto già detto in precedenza poiché queste rendono nettamente più difficile la vita agli hacker che tentano di accedere agli account altrui. Resta sempre valido il consiglio di non condividere le proprie informazioni di pagamento e dati bancari se prima ci si è accertati della presenza di tutti gli elementi che rendono sicuro e trasparente il casino online in questione.

