Ricomincia il corso di italiano per stranieri organizzato dalla Caritas in collaborazione con la Biblioteca Comunale. Può partecipare chiunque voglia imparare o perfezionare il suo italiano, con l'obiettivo di una migliore integrazione nella comunità. Il corso inizia il 13 gennaio e termina a fine maggio ed è totalmente gratuito. Si svolge presso la Biblioteca Comunale ogni sabato dalle 14.30 alle 16.30. “Le mamme possono venire con i loro bambini: verranno accuditi da alcuni ragazzi dell'Istituto Lombardini, che li intratterranno con giochi o facendogli fare i compiti se sono più grandicelli”, commentano gli organizzatori della Caritas. Per qualsiasi informazione, rivolgersi alla Biblioteca.

