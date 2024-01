Il successo dopo la condanna: il trapper Simba La Rue è intesta alle classifiche con 'Tunnel'

L'album di inediti del trapper italo tunisino, con oltre 36 milioni di ascolti su Spotify a soli 5 giorni dall’uscita, è entrato al #1 delle classifiche di Spotify, Apple e Amazon. L'artista è stato condannato in primo grado a ottobre.

'Tunnel' (No Parla Tanto Records / Warner Music Italy), l’album d’esordio di Simba La Rue, è il primo successo discografico italiano del 2024, con oltre 36 milioni di ascolti su Spotify a soli 5 giorni dall’uscita. Il disco è entrato al #1 delle classifiche di Spotify, Apple e Amazon, i brani hanno conquistato le chart degli store digitali e i primi posti della classifica di YouTube. La titletrack 'Tunnel' è stabile al #1 posto della playlist Top50 Italia di Spotify.

Il rapper italo-tunisino racconta in 16 tracce il suo percorso dal buio alla luce, un diario aperto che attraversa momenti di oscurità, dai problemi in famiglia al carcere, e invita a riflettere sulle proprie esperienze e a trovare la forza di superare le difficoltà.

Nel disco i featuring con Guè, Ghali, Sfera Ebbasta, Boy Mass, Paky, Tedua e l’immancabile Baby Gang con cui condivide l’etichetta No Parla Tanto. La voce graffiata di Simba La Rue si unisce a quella di amici e colleghi attraversando un disco tagliente, che parte dal disagio sociale ma vede una luce in fondo al tunnel che rappresenta la crescita personale e la rinascita. L’album è disponibile in digitale, CD autografato, vinile bianco autografato e vinile verde autografato.

Tracklist:

1. Tunnel

2. Shopping feat. Guè

3. Soldi a casa feat. Ghali

4. Submariner

5. Batiment feat. Sfera ebbasta

6. Free esco free baby

7. Beccaria San Vittore feat. Baby gang

8. No mix no master

9. Agitato

10. Ninja plaquette feat. Boy mass

11. Freestyle

12. Levante feat. Paky

13. Kalashnikova

14. Latitante

15. Hood feat. Tedua

16. Amore di mamma

Mohamed Lamine Saida, nato nel 2002 in Tunisia, arriva in Italia a sei anni con i genitori e tre fratelli. Comincia a scrivere i suoi testi a 16 anni con il nome di Simba La Rue, mentre è accudito dalla comunità Kairos di Don Claudio Burgio, dopo aver avuto problemi con la Legge. Con il suo stile crudo e realistico, è uno degli artisti di punta della realtà NPT (No Parla Tanto Records) che ha costruito un immaginario sempre più forte negli ultimi anni, e fra i più vividi di tutto il nuovo panorama rap.

L’album d’esordio “Tunnel” esce dopo il successo dell’EP 'Crimi' (2022) certificato Oro e una serie di singoli che lo hanno accompagnato nel 2023: dal più recente singolo solista 'Agitato', passando per 'Carne Halal' con Baby Gang e Escomar, 'Spedizione punitiva' con Neima Ezza, 'Levante' feat. Paky e 'Taf Taf'.

