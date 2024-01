"Parcheggio al buio"

Ai cittadini potrebbe fare comodo anche al calar della sera. Lui, però, il parcheggio di via Quaranta di Nerviano è sprovvisto di luce e ciò rende più arduo il suo utilizzo.

Ai cittadini potrebbe fare comodo anche al calar della sera. Lui, però, il parcheggio di via Quaranta di Nerviano è sprovvisto di luce e ciò rende più arduo il suo utilizzo. "Ho effettuato un sopralluogo - afferma nel fare la segnalazione l'ex primo cittadino e ora consigliere di opposizione per la Lega, Massimo Cozzi - mi hanno detto che è completamente al buio da almeno un mese purtroppo non posso che confermare e sarà mia premura mandare subito una segnalazione al competente ufficio comunale". Poi lancia una stoccata alla giunta: "Le piccole cose di ogni giorno così sconosciute".

