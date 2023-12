La storia del SV-20 di SIAI Marchetti

È appena uscito nelle librerie 'Il sogno verticale della SIAI Marchetti' di Alberto Grampa, che racconta la storia del tentativo della nota azienda varesotta di entrare nel mercato degli elicotteri col progetto SV-20.

Da qualche giorno è in distribuzione un nuovo libro a tema storico-aeronautico dal titolo ‘L’elicottero SV-20, il sogno verticale della S.I.A.I. Marchetti’ scritto dallo storico e grande appassionato d’aviazione Alberto Grampa. L’autore apre un interessante e inedito capitolo, frutto di un’attenta e meticolosa ricerca, sulla storia della ditta S.I.A.I. Marchetti, azienda conosciuta fin dalla sua nascita avvenuta nel 1915 come progettatrice e costruttrice di aeroplani. In questo suo nuovo libro Grampa racconta come questa storica azienda abbia cercato di inserirsi anche nel settore dell’ala rotante, nella progettazione e costruzione in proprio di elicotteri. Con un testo scorrevole ma estremamente dettagliato e preciso, corredato da documenti, fotografie, disegni e immagini a colori per la maggior parte inediti, il volume ripercorre questa storia iniziata nel 1922 quando l’ing. Alessandro Marchetti, da poco assunto in S.I.A.I., portava in dote un progetto di elicottero.

L’autore descrive anche le vicende dell’elicottero Bell 47 (poi costruito su licenza dalla ditta Agusta) e della ditta Silvercraft con il suo piccolo elicottero SH-4, fino alla creazione, nell’agosto del 1968 all’interno della S.I.A.I. Marchetti, di un apposito gruppo di lavoro denominato ‘Divisione Volo Verticale’ con a capo l’ing. Emilio Bianchi. Questo team lavora inizialmente su un elicottero siglato SV-10, progetto poi abbandonato per un altro molto più ambizioso e innovativo denominato SV-20. Si tratta di un elicottero che sarebbe stato realizzato in due versioni (Alato e Compound), in grado di raggiungere velocità di oltre 300 chilometri orari, tecnologicamente avanzato e con buone possibilità di trovare impiego sia in campo civile che militare. Nella minuziosa descrizione tecnica e dello sviluppo di questa macchina, Grampa ha volutamente inserito le testimonianze di alcune persone che hanno lavorato al progetto e che hanno fornito preziose informazioni e curiosi aneddoti anche relativamente all’ing. Bianchi. Di questa macchina verrà realizzato un simulacro (mock-up) in scala reale 1:1 esposto al pubblico e agli addetti ai lavori all’interno dello stand della S.I.A.I. Marchetti.

Per motivi economici e di cambiamenti societari, il programma SV-20 verrà abbandonato nell’estate del 1973 e la ‘Divisione Volo Verticale’ sciolta. Inizialmente il mock-up dell’SV-20 sarà conservato all’interno delle officine della S.I.A.I. Marchetti di Borgomanero, poi se ne perderanno le tracce.

Il libro che si sfoglia e si legge con piacere, troverà sicuramente molti estimatori (non solo tra gli appassionati del settore), perché aggiunge un nuovo e poco conosciuto tassello alla già ricca storia aviatoria della nostra provincia.

