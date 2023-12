GLP: acquisito un immobile ad Inveruno

GLP, tra i leader mondiali nella costruzione, proprietà, sviluppo e gestione di immobili logistici, data center, energie rinnovabili e tecnologie correlate come la robotica, accresce il suo portafoglio nel nord Italia con l’acquisizione di un immobile di recente costruzione a Inveruno.

GLP, tra i leader mondiali nella costruzione, proprietà, sviluppo e gestione di immobili logistici, data center, energie rinnovabili e tecnologie correlate come la robotica, accresce il suo portafoglio nel nord Italia con l’acquisizione di un immobile di recente costruzione a Inveruno e di un terreno a Landriano, provincia di Pavia, per una GLA totale di 37,000 mq situati nel mercato logistico prime di Milano, con accesso ai più importanti snodi autostradali dell’area - A4 per Inveruno e A1 per Landriano – e a breve distanza dal centro del capoluogo lombardo.

L’immobile situato a Inveruno, costruito nel 2023, è oggi locato ad ALS, uno dei maggiori operatori logistici italiani. La superficie totale è di 22.000 mq, di cui 1.000 per uffici, ed è garantito da una certificazione BREEAM Very Good.

Il terreno di Landriano conta, invece, 55.000 mq, di cui 17.000 destinati alla costruzione di un immobile logistico, che verrà sviluppato dal General Contractor Engineering 2K. La consegna è prevista per luglio 2024 e otterrà la certificazione BREAM Excellent protocollo “New Construction”, in linea con il più alto standard ESG disponibile sul mercato.

“Nonostante l’incertezza economica attuale, la logistica riconferma la propria vivacità e queste ultime acquisizioni di GLP si inseriscono nel trend positivo del mercato a livello nazionale - spiega Marco Belli, Country Director di GLP Italia. – Si tratta di un portafoglio immobiliare molto interessante, non solo per la posizione strategica all’interno del mercato logistico di Milano, ma anche per le loro certificazioni di sostenibilità.”

