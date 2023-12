Un albero olimpico...

Oggi pomeriggio alle 17, vigilia di Sant'Ambrogio, verrà acceso il grande albero in piazza Duomo. Già attivi gli stand dei mercatini e le decorazioni in ogni angolo della città.

Milano apre le porte al Natale in grande stile, vestendosi a festa con le celebrazioni dedicate a Sant’Ambrogio, patrono della città. Secondo il culto cristiano Ambrogio fu nominato vescovo di Milano proprio il 7 dicembre 374 introducendo, tra le altre cose, il rito che da lui prende il nome e che si differenzia da quello romano per alcuni elementi della celebrazione eucaristica e dei paramenti sacri. Con i secoli la festa del 7 dicembre è diventata una vera e propria tradizione meneghina che vede alcuni appuntamenti imperdibili. Nel carnet non può certo mancare la ‘prima’ del Teatro alla Scala che apre ufficialmente la stagione lirica di uno dei teatri più importanti. Una serata a cui prende parte il Capo di Stato oltre che autorità e volti noti dello spettacolo. A salire sul palco il cast, diretto da Riccardo Chailly e guidato dalla regia di Lluís Pasqual, formato tra gli altri da Anna Netrebko, Elina Garanca, Luca Salsi, Michele Pertusi e Francesco Meli che porteranno in scena l’opera ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi. È partito, intanto, il conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo albero di piazza Duomo, simbolo del Natale milanese, che, come da tradizione, sarà acceso il 6 dicembre alla vigilia della festa dedicata al patrono della città, Sant’Ambrogio (momento in cui l’Arcivescovo rivolge il ‘discorso alla città’). Dopo ‘Pina’, com’era stato ribattezzato l’anno scorso l’abete sponsorizzato dall’Estetista Cinica, arriva l’Albero dei Giochi della Fondazione Milano-Cortina 2026: dalle indiscrezioni s’intuisce che avrà come addobbi i simboli delle Olimpiadi e della Paralimpiadi, ovvero i Cinque Cerchi e l’Agitos, in blu, rosso e verde.

