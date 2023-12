In treno agli eventi di Natale

Dopo il grande successo del 'Treno del Foliage', la Ferrovia Vigezzina-Centovalli si trasforma in mezzo ideale per raggiungere gli eventi natalizi in programma a Santa Maria Maggiore, Domodossola e Locarno.

Dopo il grande successo del 'Treno del Foliage', la Ferrovia Vigezzina-Centovalli si trasforma in mezzo ideale per raggiungere gli eventi natalizi in programma a Santa Maria Maggiore, Domodossola e Locarno. Online sono disponibili gli ultimi posti sui treni per il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore (8, 9, 10 dicembre), tariffe speciali da Domodossola a Locarno per raggiungere il nuovo grande evento Winterland (fino al 7 gennaio) e da Locarno per visitare il Mercatino di Natale di Domodossola in programma il 16 e 17 dicembre.

