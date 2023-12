Comitato Tecnico-Scientifico per la lotta all'AIDS

In occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids, la Commissione regionale HIV ha proceduto alla costituzione della Comitato Tecnico-Scientifico regionale per la lotta all'AIDS e alle malattie sessualmente trasmissibili.

"Torna a riunirsi questa importante Commissione - ha evidenziato l'assessore Bertolaso, collegato da remoto -. In Lombardia il numero di nuove infezioni per HIV nel 2022, secondo il report ISS di novembre 2023, è di 218, in leggera flessione rispetto al passato (243), ma non bisogna abbassare la guardia. Anche perché dopo il Covid 19, si registra, a livello nazionale, un lieve aumento di casi, anche se contenuto. Il lavoro della Commissione è prezioso ed è arricchito oggi dalla costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico, formato dalla presenza di autorevoli professionisti e rappresentanti delle associazioni, che sapranno dare il loro apporto nella lotta alle malattie trasmissibili, ma anche in una più efficace presa in carico dei pazienti con Hiv o Aids".

"La Lombardia - ricorda Bertolaso - è tra le poche Regioni italiane ad aver attivato un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) dedicato all'HIV. Grazie al grande lavoro dei nostri infettivologi questi Piani sono sempre aggiornati per garantire una corretta e appropriata presa in carico. Un lavoro che sarà ora arricchito dal contributo del Comitato Tecnico-Scientifico".

"Resta però - ha aggiunto l'assessore - il problema dei casi sottostimati e di diagnosi tardive. Per questo abbiamo stanziato 100.000 euro per convenzioni tra ASST e associazioni del territorio per la somministrazione di test Hiv e altre malattie sessualmente trasmissibili".

"Fondamentale resta la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e soprattutto dei giovani - ha concluso Bertolaso - che non hanno conosciuto i danni provocati in passato da questa terribile patologia. Anche per questo, oggi pomeriggio, il Palazzo Lombardia e il grattacielo Pirelli si illumineranno di rosso, il colore scelto per la lotta all'Aids".

