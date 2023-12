Check point Legnano: già in venti per i test

Dal giorno dell’apertura, martedì 14 novembre, circa venti persone si sono già rivolte al Check point Legnano della stazione. Un numero che supera ogni aspettativa e che ha visto persone delle fasce d’età più diverse, da under venti a quasi settantenni, sottoporsi ai test per HIV e HCV epatite.

Il Checkpoint è uno spazio non ospedaliero, aperto e gratuito dove saranno presenti operatori sociali della cooperativa Albatros e operatori sanitari dell’ASST Ovest Milano, in particolare personale del SERT di Parabiago, dove saranno somministrati test rapidi per HIV e HCV epatite, sarà offerto counselling pre e post test e date informazioni corrette sulla salute sessuale, la prevenzione e i comportamenti a rischio. L’iniziativa è legata a Fast Track Cities, il progetto internazionale che punta ad azzerare le nuove infezioni da HIV e le morti collegate all’AIDS e cui la Città di Legnano ha aderito nel novembre dello scorso anno.

Il Check point è aperto due pomeriggi la settimana, dalle 17 alle 19 martedì e dalle 16.30 alle 18.30 il giovedì.

Per informazioni Elisa Casini 338/6252065 (cooperativa Albatros) e mail HYPERLINK "mailto:e [dot] casini [at] coopalbatros [dot] org" e [dot] casini [at] coopalbatros [dot] org.

