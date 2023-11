Visita guidata alla Madonna in Campagna

Le “straordinarie natività” del territorio varesino continuano a svelarsi al pubblico. È in programma Venerdì 1° dicembre, alle ore 16, la visita guidata alla Chiesa della Madonna in Campagna di Castiglione Olona.

Le “straordinarie natività” del territorio varesino continuano a svelarsi al pubblico. È in programma Venerdì 1° dicembre, alle ore 16, la visita guidata alla Chiesa della Madonna in Campagna di Castiglione Olona. L’edificio era una volta circondato da prati e da campi, mentre adesso si trova lungo la trafficata strada Varesina: la chiesa, che si presenta a un’unica navata con due cappelle adiacenti (San Nicola da Tolentino e Madonna della Cintura, dalla quale sono emerse importanti testimonianze pittoriche in occasione degli ultimi interventi di restauro), all’interno custodisce una pala affrescata con una natività attribuita alla scuola del Morazzone (Pier Francesco Mazzucchelli, 1573/1626).

L’iniziativa si inserisce nel programma “Straordinarie Natività”, una serie di visite guidate ai luoghi più affascinanti della provincia di Varese che custodiscono delle particolari e pregiate rappresentazioni della Natività nell’arte ed è promossa da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, nell’ambito del progetto “Varese, beato chi ci viene”.

