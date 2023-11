Alberi monumentali in Lombardia

Testimoni silenti del trascorrere del tempo, inestimabile patrimonio di natura, giganti da ammirare e rispettare, gli alberi monumentali sono esemplari straordinari, una preziosa eredità sia per la storia che custodiscono che per il loro importante ruolo nell’ecosistema.

Mercoledì 29 novembre Regione Lombardia ospita il convegno nazionale che ne promuove il censimento e la valorizzazione.

Per godere della speciale tutela paesaggistica riconosciuta per legge statale e regionale, gli alberi devono avere determinate caratteristiche. In particolare, è considerato monumentale "l’albero, la pianta o il complesso vegetale che sia un raro esempio di maestosità, o che mostri un particolare pregio naturalistico, che segni in maniera significativa il paesaggio o, ancora, che rappresenti un preciso riferimento di eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico-culturale”.

Una pianta può essere monumentale per diverse ragioni e il suo riconoscimento può soddisfare diversi criteri tra quelli previsti dalla normativa. Il censimento viene aggiornato ogni anno dai Comuni che trasmettono le loro proposte alla Regione, in seguito all’istruttoria regionale, se la pianta è ritenuta monumentale, viene sottoposta al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il suo inserimento nell'Elenco degli Alberi monumentali d’Italia.

Secondo il più recente censimento, aggiornato a settembre 2023, in Italia gli alberi e le piante con caratteristiche monumentali sono 4288, di cui 366 si trovano in Lombardia. Nella nostra regione quest’anno sono stati aggiunti 67 nuovi alberi, tuttavia, rispetto allo scorso anno, tre esemplari sono andati perduti, sradicati a causa di eventi meteorologici estremi.

I “re” del mondo vegetale sono diffusi in ogni provincia della Lombardia, anche nei centri urbani, e appartengono a 26 specie diverse, le più rappresentate sono il cedro (15), il platano (6), la farnia (5), il cipresso (5), la magnolia (4), il faggio (3), l’abete (3) e il ginco (3).

Ecco qualche esempio di albero monumentale: il Noce del Caucaso del Parco Sempione a Milano, in provincia di Brescia il Cedro di Verolanuova, i Ginko Biloba della Villa Reale di Monza, il cedro gigante di Pedrengo (Bergamo).

