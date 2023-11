‘Accendiamo il Natale Sestese’

In un periodo drammatico, in cui gli episodi di femminicidio si manifestano con crescente preoccupazione, E.VA ODV, il Centro per il sostegno alle Donne vittime di violenza, si impegna con forza in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, sottolineando la necessità imperativa di unire le forze.