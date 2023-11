'Divina Commedia Reloaded, dall’Inferno al Paradiso' sarà in scena al Teatro Menotti, in prima nazionale, dal 28 novembre al 3 dicembre.

'Divina Commedia Reloaded, dall’Inferno al Paradiso' sarà in scena al Teatro Menotti, in prima nazionale, dal 28 novembre al 3 dicembre. Uno spettacolo che riunisce in sé sette anni di lavoro di ricerca e tre singoli spettacoli - Inferno, Cantica e Paradiso - ora insieme in un continuum organico, al pari delle tre parti della Commedia dantesca. Dalla trilogia di Dante uno spettacolo mozzafiato in cui i danzatori sfidano le leggi gravitazionali in straordinarie immagini che sorgono dal buio. Un'esperienza in cui tutto appare come in sogno, dalla portentosa porta degli inferi, architettura di corpi in mutazione perpetua, alle circonvoluzioni sussultorie dei dannati che si scuotono nell'aria, alle leggere e suadenti poesie visive del paradiso, simbolo di bellezza e armonia. Il teatro dell'incredibile per antonomasia vi invita ad un viaggio dell'anima.

