Le prime luci di Natale

In attesa del 25 novembre, data scelta per l’accensione dell’albero di Natale di piazza Santa Maria e delle luminarie, si sta via via completando lo scenario natalizio che darà a Busto Arsizio l’atmosfera tipica del periodo che precede le feste più attese dell’anno. In questi giorni sono stati posizionati le luminarie e gli alberi addobbati e illuminati sui sagrati delle chiese di tutti i quartieri, e qualche ora fa è stata accesa la spettacolare illuminazione che proietta su palazzo Cicogna soggetti natalizi - fiocchi di neve, stelle, pacchetti, abeti, solo per fare qualche esempio - in continuo movimento. Una novità per piazza Vittorio Emanuele realizzata nell’ambito di BA è Natale, il programma delle iniziative natalizie promosse da Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio e Associazione Commercianti Confcommercio Busto con il sostegno e la collaborazione dell’Amministrazione comunale. È Natale sulle facciate, ma lo sarà presto anche nelle sale del palazzo: nei primi giorni di dicembre sarà infatti inaugurata una mostra di opere d’arte a tema natalizio, a cura dell’Assessorato alla Cultura, guidato da Manuela Maffioli.

