A lezione dal campione di MMA

La Versus, dopo essere stata 15 anni fa la prima società a portare le MMA a Legnano, sarà anche la prima palestra ad organizzare in città una Master Class con un atleta di fama mondiale. Giovedì 23 novembre alle 20 la struttura di Via Giusti 1 a Legnano ospiterà infatti un allenamento aperto a tutti con Walter “The Snatch” Cogliandro recentemente indicato dalla Gazzetta dello Sport come probabile prossimo italiano ad entrare in UFC, l’organizzazione di MMA più importante del mondo.

31 anni, novarese, fa parte del team SBG di Dublino, quello di Conor McGregor l’atleta irlandese che ha fatto diventare le Mixed Martial Arts uno sport noto anche al grande pubblico. Cogliandro è reduce da una straordinaria vittoria per Ko al primo round ad Abu Dhabi contro il campione dei Pesi Piuma della prestigiosa organizzazione emiratina UAE Warriors Ali al-Qaisi.

“Conosco Walter da quando ha iniziato le MMA nel 2011” ci racconta il DT della Versus Guido Colombo. “All’epoca mi allenavo a Novara nella palestra dove ha iniziato questo sport ed ho assistito da vicino ai suoi primi anni di competizioni. Da dilettante è stato campione d’Italia, ha vinto la Coppa Italia e si è qualificato per i Mondiali. Ha inoltre vinto 2 Coppe Italia di Grappling, 1 Argento nel Grappling ed 1 Bronzo nel Ju Jitsu brasiliano agli Europei. Nel 2015 è passato professionista e ad oggi ha disputato 20 match con 15 vittorie (8 prima del limite), 1 pareggio e 4 sconfitte. Ha combattuto in alcune delle più importanti organizzazioni mondiali come Bellator, Cage Warriors e BRAVE CF. Sono orgoglioso del fatto che ci onori della sua presenza”.

La partecipazione all’allenamento è aperta a tutti ma i posti sono limitati. Per info e prenotazioni si può contattare il 339 36 70 263 o scrivere a info [at] ssversus [dot] com

