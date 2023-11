Bimbi in sala operatoria con la minicar

All'ospedale Niguarda di Milano i bimbi vanno in sala operatoria in minicar. Niente più barelle, ma quattro piccoli veicoli elettrici.

All'ospedale Niguarda di Milano i bimbi vanno in sala operatoria in minicar. Niente più barelle, ma quattro piccoli veicoli elettrici per varcare le porte della Chirurgia Pediatrica con meno stress e paure: una Maserati, una BMW I8 Coupé, una Mercedes CLS 350 AMG e un camion Mercedes Actros. L'originale progetto è possibile grazie alla generosa donazione dell’Associazione Vittime incidenti stradali.

