Due influencer e scrittori del Food a Somma

Per la prima volta a Somma Lombardo due influencer e scrittori del settore Food insieme per raccontare la passione per la cucina, rispettivamente orientale e la pasticceria, in modo giovane e intraprendente.

Per la prima volta a Somma Lombardo due influencer e scrittori del settore Food insieme per raccontare la passione per la cucina, rispettivamente orientale e la pasticceria, in modo giovane e intraprendente. Un’occasione fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura, dalla biblioteca e dalla libreria Mondadori per dare spazio ad un settore in forte crescita che, sospinto dai social, è diventato un vero fenomeno di settore. Tanto che secondo una statistica dello scorso febbraio oltre il 54% degli italiani segue i food influencer per ricevere consigli culinari; il 56% delle persone intervistate fra i 13 e i 39 anni ha voluto seguire le tendenze in voga sui social media per preparare i pasti e il 47% pubblica foto legate al cibo. Senza dimenticare che quasi un italiano su due cerca ispirazione sui social per scoprire nuove ricette.

Sabato 18 novembre due appuntamenti in Sala Polivalente, presso la biblioteca civica G. Aliverti: alle 17 Luca Catalfamo presenta “Casa Ramen” (Giunti, 2023); alle 18.30, invece, ecco Luca Perego con “Lucake Il mio lato salato” (Mondadori, 2023).

Luca Perego, in arte Lucake quasi 600 mila follower su Instagram e oltre 200 mila su Tik Tok, è appassionato di pasticceria, nominato nel 2022 dalla rivista Forbes Italia fra i 100 giovani italiani under 30 leader del futuro. Sui social si diletta a raccontare le ricette dolci e la sua più grande passione è diventata il suo lavoro quotidiano.

Luca Catalfamo è arrivato al food dopo un lungo percorso che lo ha portato a New York prima e poi in Giappone, patria del Ramen (anche se le origini risalgono alla Cina, infatti in Giappone fino agli anni ’50 veniva servito solo nei ristoranti Cinesi) fino all’apertura di Casa Ramen da molti considerato il miglior ristorante di Ramen a Milano.

Il Ramen è lo street food per eccellenza in Giappone, un piatto dove coesistono brodo, di carne o di pesce, noodles freschi (simili a tagliolini) e altri ingredienti come maiale, pollo, verdure, uova sode, alghe. Ogni zona del Giappone ha la sua variante, e a Milano Catalfamo ne presenta una, cercando di utilizzare ingredienti locali.

"Con queste presentazioni – precisa l’assessore alla Cultura, Donata Valenti – diamo spazio ad un modo diverso di intendere la letteratura Food, con libri che sono ricchi di immagini e contenuti, adatti anche a chi vuole sperimentare nuove forme di cucina e ricette innovative seguendo passo passo le immagini proposte dagli autori. Un settore in forte espansione con la possibilità per chi parteciperà di incontrare non solo dei giovani e promettenti food blogger e influencer, ma esempi di intraprendenza e dedizione davvero invidiabili".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!