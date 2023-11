Memoriale Shoah: "Patrimonio documentazione ebraica"

"Una visita che in questo momento storico assume un significato importante che va oltre all'appuntamento istituzionale che ci ha portati qui". Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in visita al Memoriale della Shoah situato all'interno della Stazione Centrale di Milano dove è stata svelata la targa della biblioteca completata lo scorso anno con fondi regionali (1,1 milioni) e ministeriali (3 milioni).

"Regione Lombardia ha contribuito concretamente e convintamente - ha aggiunto l'assessore Caruso - al completamento della biblioteca, del centro studi e degli allestimenti permanenti del Memoriale della Shoah, un luogo di memoria ma anche di rielaborazione e ricerca aperto al futuro".

"La biblioteca - ha evidenziato l'assessore Caruso - conserva il patrimonio librario e archivistico del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, tra cui l'archivio della senatrice Liliana Segre, e arricchisce ulteriormente il valore culturale del Memoriale. Regione Lombardia, lo ricordo, è socio fondatore della Fondazione Memoriale della Shoah: un luogo dalla straordinaria importanza educativa e storica".

Il Memoriale della Shoah, progettato dagli architetti Guido Morpurgo e Annalisa De Curtis, occupa un'area di circa 7.000 metri quadrati all'interno della Stazione Centrale di Milano ed è stato realizzato anche grazie al cofinanziamento della Regione. Il primo nucleo è stato aperto al pubblico nel 2013.

