Screening osteoporosi

In occasione della Giornata Mondiale dedicata alla prevenzione dell'Osteoporosi (20

ottobre), la UOC Reumatologia del Presidio Ospedaliero di Magenta ha organizzato uno

screening gratuito per la diagnosi precoce della patologia.

L'iniziativa, che ha visto la collaborazione di medici, infermieri e volontari dell'Associazione Lombarda Dei Malati Reumatici (ALOMAR) e Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMARR).

L'evento ha registrato un grande successo di partecipazione e interesse da parte dei cittadini. L'Osteoporosi è una patologia che colpisce principalmente la popolazione anziana, ma che risulta ancora sotto-diagnosticata e sottostimata. Per questo motivo, oltre al calcolo del rischio fratturativo, sono state distribuite informazioni sulla prevenzione della patologia, con particolare attenzione all'importanza dell'attività fisica, alla gestione in sicurezza delle terapie e ai consigli nutrizionali elaborati dalle dietiste della SSD di Dietetica e Nutrizione Clinica sotto la direzione della dottoressa Maria Teresa Lavazza.

Le persone intervenute hanno potuto usufruire di visite gratuite e ricevere informazioni utili sulla prevenzione dell'Osteoporosi e, grazie al successo dell'evento, sono giunte al Reparto di Reumatologia di Magenta numerose richieste per analoghe iniziative, dimostrando l'importanza di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione di questa patologia.

