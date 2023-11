L'ex campione d'Italia Paparo torna sul ring

Venerdì 15 dicembre, allo storico PalaLido-Allianz Cloud di Milano, l’ex campione d’Italia dei pesi leggeri (60 kg) Under 22 Francesco Paparo (22 anni, 5 vittorie e 1 pari da professionista) affronterà Andrea Sito.

Venerdì 15 dicembre, allo storico PalaLido-Allianz Cloud di Milano, l’ex campione d’Italia dei pesi leggeri (60 kg) Under 22 Francesco Paparo (22 anni, 5 vittorie e 1 pari da professionista) affronterà Andrea Sito (7 vittorie, 2 sconfitte e 3 pari) sulla distanza delle 8 riprese nel corso della manifestazione The Art of Fighting 4. Sarà il quinto combattimento dell’anno per Francesco Paparo, che i suoi numerosi fans hanno soprannominato King Papachenko perché il suo stile di combattimento ricorda quello del fuoriclasse ucraino Vasily Lomachenko (campione olimpico e campione mondiale da professionista).

“Francesco ha combattuto a febbraio, aprile, maggio e settembre – commenta Francis Rizzo, fondatore del Francis Boxing Team di Rho ed allenatore di Francesco Paparo (che è anche suo nipote) – perché deve salire sul ring spesso per ottenere la possibilità di sfidare il campione d’Italia. Non importa chi sia il campione e in quale categoria: Francesco può combattere sia da peso leggero che da peso superpiuma ed ha il talento per affrontare chiunque. Andrea Sito è un buon pugile, che tira tanti pugni ed ha la potenza per spedire al tappeto l’avversario con un colpo solo. Ho consigliato a Francesco di lavorare con il jab e di non accettare scambi che potrebbero risultare pericolosi esponendolo al cosiddetto pugno della domenica. Conosco bene Andrea Sito perché l’ho visto combattere tante volte. Il 25 marzo 2018, al teatro Principe di Milano ha affrontato un mio pugile: Osvaldo Gagliardi. La sfida è terminata in parità.”

Il match tra Francesco Paparo e Andrea Sito è uno dei più attesi della quarta edizione di The Art of Fighting essendo entrambi lombardi ed avendo un buon numero di tifosi che li seguono quando combattono. “Voglio ringraziare gli organizzatori di The Art of Fighting – conclude Francis Rizzo – per aver nuovamente voluto Francesco Paparo nel loro evento. Nella terza edizione del gala, lo scorso 20 maggio, Francesco ha superato ai punti Pietro Caputo al termine di un combattimento che ha entusiasmato il pubblico accorso all’arena di Monza. Sono convinto che anche l’evento del 15 dicembre al PalaLido-Allianz Cloud sarà un successo di pubblico”.

Dal febbraio 2016 al dicembre 2021, Francesco Paparo ha avuto una bella carriera da dilettante culminata con la vittoria del campionato italiano Under 22 nel luglio 2021 a Cascia in Umbria. In quell’occasione, Francesco ha disputato quattro match in altrettanti giorni (dal 7 all’11 luglio) superando Raffele Lasco, Hajriz Buletini, Daniele Oggiano e Youssef Al Mouchid.

Francis Rizzo ha fondato il Francis Boxing Team nel 2012, in Via Stoppani 4-A a Rho, alle porte di Milano dove allena persone comuni che vogliono mantenersi in forma praticando il pugilato, pugili dilettanti e professionisti. Ha organizzato tredici edizioni di Ring Roosters, l’ultima ha avuto luogo a Rho il 17 settembre scorso nel parcheggio del centro commerciale Rho Center ed è stata un grande successo di pubblico. Nell’incontro più importante di Ring Roosters 13, Francesco Paparo ha battuto ai punti l’esperto georgiano Nika Kokashvili (che aveva ben 47 incontri professionistici alle spalle) dando l’ennesima prova della sua grande bravura tecnica.

