La 'Giornata Mondiale del diabete' a Cassano Magnago

Una conferenza per spiegare ‘Il diabete nell’adulto e nel bambino’. L’incontro si svolgerà presso Villa Oliva (Via Volta, 16), a Cassano Magnago, il 14 novembre a partire dalle ore 17.30.

Il diabete è una delle patologie la cui prevalenza è in crescita costante e, dunque, particolarmente prioritario per il sistema sanitario nazionale, ma non solo.

L’OMS stima che al mondo oltre 520 milioni di adulti abbiano il diabete e il numero delle persone affette da questa patologie è destinato a crescere, raggiungendo un volume complessivo di circa 640 milioni di individui nel 2030.

Per quanto concerne gli ultimi dati a disposizione rispetto alla situazione in Italia (2020), l’ISTAT stima che circa 6,5 milioni di persone soffrano di diabete (6% della popolazione), con una prevalenza nella popolazione adulta del diabete di tipo 2, maggiormente frequente nel 90% dei casi, mentre per quello di tipo 1, o diabete giovanile, la percentuale si attesta al 10%.

L’Istituto Superiore di Sanità, secondo quanto riportato dai dati del Sistema di sorveglianza Passi, sostiene che nel biennio 2020-2021 circa il 5% della popolazione adulta, ovvero rientrante nella fascia d’età 18-69 anni, ha riportato una diagnosi di diabete. Di questo 5%, la preponderanza è composta da adulti maschi, l’86% viene trattato farmacologicamente con ipoglicemizzanti orali, mentre solo 1 paziente su 4 viene trattato con insulina.

Ecco perché ASST Valle Olona ha patrocinato un incontro a tema ‘Il diabete nell’adulto e nel bambino’ che si terrà in occasione della Giornata Mondiale del Diabete (14 novembre), organizzato dal Comune di Cassano Magnago.

Tra i protagonisti dell’incontro ci sarà il Dott. Claudio Iametti, Direttore del Distretto di Gallarate, cui afferisce anche la Casa di Comunità di Cassano Magnago.

Il Dott. Iametti spiegherà il ruolo svolto dal Distretto e dalla Casa di Comunità nell’assistenza e cura del paziente diabetico, verso il quale viene rivolta una sempre maggiore attenzione sia alla prevenzione primaria che secondaria, tramite la diagnosi precoce.

“In occasione di questo incontro a tema, la nostra Casa di Comunità metterà a disposizione dei partecipanti la possibilità di effettuare, a titolo completamente gratuito, il test della glicemia”, sottolinea il Dott. Iametti, “Auspichiamo che partecipino numerosi cittadini perché questo evento è un’occasione unica per attirare l’attenzione della comunità su un problema che può essere adeguatamente gestito, se diagnosticato precocemente”.

Saranno presenti anche specialisti in ambito endocrinologico, diabetologico-pediatrico, biologico nutrizionale, psicologico.

L’incontro si svolgerà presso Villa Oliva (Via Volta, 16), a Cassano Magnago, il 14 novembre a partire dalle ore 17.30.

