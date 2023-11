'BA è Natale'

Fervono i preparativi per rendere Busto Arsizio accogliente in vista delle festività natalizie. Diverse le attrazioni e le iniziative per piccoli e grandi.

Fervono i preparativi per rendere Busto Arsizio accogliente in vista delle festività natalizie. Grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale, Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio, Associazione Commercianti Confcommercio Busto, Distretto Commercio Busto Arsizio, anche quest’anno è stato realizzato un progetto che vestirà la città a festa, creando l’atmosfera tipica del periodo più atteso dell’anno.

“Sarà un Natale dedicato ai bambini – commenta il sindaco Emanuele Antonelli – In questo periodo così buio hanno bisogno di un po’ di serenità, la stessa che abbiamo avuto noi adulti nella nostra infanzia, ma che non siamo stati in grado di assicurare loro”.

Per la gioia dei più piccoli il fil rouge del progetto sarà Babbo Natale, che comparirà in alcune installazioni originali e sorprendenti, come il “Babbo Natale vien da sotto” (nel senso che sbuca dalla pavimentazione), e sarà protagonista di alcuni eventi in calendario che coinvolgeranno anche le scuole.

Proprio per lasciare spazio a una nuova installazione, l’albero di Natale più grande e scenografico sarà spostato da via Milano a piazza santa Maria. Saranno in totale 17 gli alberi illuminati e addobbati che abbelliranno le piazze del centro e dei quartieri.

Tra le novità anche lo spostamento del tradizionale presepe da piazza Santa Maria a piazza Vittorio Emanuele II che sarà valorizzata con una particolare illuminazione a tema.

In piazza san Giovanni tornerà, fino a fine gennaio, la pista di pattinaggio su ghiaccio (dimensioni m.30x12): come sempre verranno coinvolte le scuole a cui saranno proposte lezioni con un maestro di pattinaggio su ghiaccio.

Un trenino turistico collegherà i punti più significativi del centro con i parcheggi e le stazioni: durante il percorso un’audio guida racconterà la storia e le caratteristiche artistiche dei principali monumenti. Sono previste 12 fermate per raccogliere passeggeri in diverse zone della città, una delle quali sarà prevista nei pressi della casa delle luci di via Bramante, un’attrazione realizzata da un privato ormai attesa nel panorama degli eventi natalizi.

Non mancherà naturalmente l’installazione di luminarie natalizie nelle piazze e vie del centro e nei quartieri e quest’anno torna anche il viale di luci lungo il viale della Gloria. Sara invece una novità l’illuminazione dei parchi Cossetto e Comerio. L’accensione delle luminarie natalizie è prevista venerdì 24 novembre alle 18.

