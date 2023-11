Guardiaparco... finalmente!

È stato finalmente approvato un regolamento che inquadra i guardiaparco del Parco del Ticino in un corpodi vigilanza ben definito. La soddisfazione degli operatori dopo anni di 'precariato'.

Da qualche settimana i guardiaparco del Parco del Ticino sono inquadrati in un corpo di vigilanza con funzioni, dotazioni e organico ben definiti. Al direttivo del Parco hanno atteso la giornata di ieri, in concomitanza con la Giornata mondiale del guardiaparco, per annunciare questa sostanziale novità che mette fine ad un periodo di ‘precariato’ svolto nonostante tutto con abnegazione e impegno da parte degli operatori del settore. Il nuovo regolamento, che sostituisce quello in vigore dal 1992, permette l’introduzione di nuove forme organizzative del servizio: in esso vengono specificate le funzioni del personale di vigilanza, sia sotto il profilo tecnico delle diverse norme e diverse materie di intervento, sia sotto il profilo delle funzioni di polizia svolte dai Guardiaparco.

Nel regolamento sono definite le diverse figure gerarchiche, l’organizzazione dei servizi e la formazione professionale. Vengono infine affrontati gli aspetti relativi all’uniforme, alle armi d’ordinanza, alla gestione dei registri. "È un periodo di notevoli cambiamenti e soprattutto di novità per il nostro settore Vigilanza – spiega il consigliere delegato Massimo Braghieri –. A cominciare dall’acquisto di due nuovi mezzi, alla messa a disposizione di alcuni ulteriori pick-up, all’arrivo di nuove attrezzature, ma soprattutto siamo finalmente riusciti ad approvare il regolamento che istituisce il corpo dei Guardiaparco". A breve verranno assunti nuovi agenti. "L’arrivo di nuovi guardiaparco è fondamentale per poter controllare un territorio così vasto come quello del parco – osserva Mirko Mereghetti, comandante del settore Vigilanza –. Per quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza abbiamo ottenuto un finanziamento per l’acquisto di fototrappole e videocamere di nuova generazione".

