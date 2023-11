PAC tra incertezze e falsi allarmismi

La nuova Politica Agricola Comune dell’Unione Europea tra incertezze e falsi allarmismi: delle disposizioni introdotte dalla programmazione entrata in vigore a inizio 2023 si parlerà in un ciclo di incontri tecnici sul territorio delle tre province promosso dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza.

La nuova Politica Agricola Comune dell’Unione Europea tra incertezze e falsi allarmismi: delle disposizioni introdotte dalla programmazione entrata in vigore a inizio 2023 si parlerà in un ciclo di incontri tecnici sul territorio delle tre province promosso dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza. Quattro le tappe previste nel mese di novembre per venire incontro alle richieste di chiarimenti da parte degli agricoltori.

Il primo appuntamento con “Parliamo di PAC” – precisa la Coldiretti interprovinciale – si terrà giovedì 9 novembre alle ore 9.30 a Busto Garolfo, nel Milanese, presso la sala convegni “Don Besana” della locale Banca di Credito Cooperativo. Per confrontarsi con gli imprenditori agricoli interverranno Marianna Piscone e Francesco Borra, rispettivamente responsabile del Centro di Assistenza Agricola e dell’Area Tecnica della Federazione Coldiretti.

Saranno sempre loro a curare anche gli incontri successivi – spiega la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza: martedì 14 novembre alle 14.30 nella sala riunioni di Villa Ca’ de Bossi in via Verri, angolo via Umberto I, a Biassono (Monza e Brianza); martedì 21 novembre in mattinata a Lodi (ore 9.30 presso gli uffici Coldiretti di via Haussmann 11/L) e nel pomeriggio in provincia di Milano a Melzo (alle 14.30, UOL Coldiretti di via Cristoforo Colombo 10).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!