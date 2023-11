40 anni di 'Sport Movies & Tv'

Milano, dal 7 all’11 novembre, ospiterà la 40^ edizione di “SPORT MOVIES & TV – Milano International FICTS Fest”.

Milano International FICTS Fest”, Finale del Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva, a conclusione del Circuito Internazionale “World FICTS Challenge” (20 Festiva nei 5 Continenti) all’insegna dello Slogan “CULTURE THROUGH SPORT”.

L’evento è organizzato dalla FICTS – Fédération Internationale Cinéma Tèlevision Sportifs (con sede a Milano e 130 Nazioni affiliate – Presidente Prof. Franco Ascani), unica Federazione del settore riconosciuta dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico) per il quale promuove i valori dello sport ed il significato socioculturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, in collaborazione con FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026.

“SPORT MOVIES & TV”, cinque giorni di Tv, Cinema e Cultura Sportiva – con ingresso gratuito ed accredito obbligatorio (sino ad esaurimento posti) su bit.ly/accredito- sport-movies-tv-2023 sarà caratterizzato da un’ampia partecipazione Internazionale

(hanno già confermato 43 registi provenienti dai 5 Continenti: Nuova Zelanda, Australia, Cina, Messico, Uganda, Giappone, ecc.) e sarà articolato in 140 Proiezioni (tra cui 25 anteprime mondiali ed europee), 4 Meeting, 3 Workshop, 5 Mostre, 2 Conferenze Stampa, 7 Eventi collegati, il 7° Paralympic International Movies & Tv Day e 30 Premiazioni di Ospiti Nazionali ed Internazionali. Un vero e proprio “Festival delle Immagini Olimpiche e Sportive” con una “Vetrina speciale” dedicata ai Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Saranno quattro le sedi a Milano, un Festival diffuso in cui, attraverso iniziative ad hoc, verrà promossa la cultura sportiva ed olimpica: l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia, il Cinema Centrale (il più antico d’Italia), il Centro Internazionale Brera e, una sede in periferia il Teatro San Vito in Giambellino per coinvolgere e diffondere la cultura cinematografica sportiva nei quartieri periferici e favorire l’integrazione e l’aggregazione sociale per le fasce deboli della popolazione. La “Cerimonia di Apertura” (7 novembre alle 17.30) e la “Cerimonia di Premiazione” (11 novembre alle 17.30) presso l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia saranno dedicate ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 ed alle ultime produzioni del Cinema e della Tv Sportivo. Nel corso delle 5 giornate di “SPORT MOVIES & TV” è in programma, l’8 novembre presso l’Auditorium Testori di Palazzo Regione Lombardia, la Giornata “Ragazzi…in gamba” una mattinata dedicata alle Scuole con incontri interattivi con il Progetto Gen26 della Fondazione Milano Cortina 2026 e, dalle ore 16.30, le Premiazioni per gli studenti di Milano e Provincia selezionati tra i 31.835 partecipanti di 59 Scuole a cui seguirà la presentazione ufficiale dell’edizione 2024 dei “TROFEI DI MILANO CORTINA 2026”. Saranno allestite 3 Mostre (foto e video): “Milano Cortina 2026”, “La bellezza di fare impresa” e, in collaborazione con il Comitato Organizzatore dei Giochi di Pechino 2022, “Sports Image of China”.

Ad oggi hanno confermato la loro presenza a “SPORT MOVIES & TV”, tra gli altri i seguenti ospiti italiani: Andrea Abodi Ministro per lo Sport e i Giovani, Giovanni Malagò Presidente CONI Nazionale, Giusy Versace Segretario della Presidenza del Senato ed ex atleta paralimpica, Andrea Varnier AD Fondazione Milano Cortina 2026, Adriano Galliani Vicepresidente Vicario AC Monza Calcio, Beppe Marotta Amministratore Delegato FC Inter, Pallacanestro Olimpia Milano, Filippo Inzaghi Allenatore ed ex calciatore Campione del Mondo 2006, Marco Tardelli Campione del Mondo di calcio 1982, Staffetta 4x100 Vicecampione mondiale 2023 con il Commissario Tecnico della FIDAL Antonio La Torre, Maria Sole Ferrieri Caputi la prima donna arbitro della Serie A di calcio, Ambra Sabatini Pluricampionessa Paralimpica di Atletica, Antonio Rossi e Giuseppe Abbagnale Pluricampioni Olimpici di canottaggio, Filippo Tortu oro Olimpico della staffetta 4×100 a Tokyo 2020, Valentina Rodini Campionessa Olimpica Tokyo 2020 nel “doppio” pesi leggeri, Simone Venier argento nel canottaggio 4 di coppia a Pechino 2008, Alberto Amodeo argento paralimpico a Tokyo 2020. Per il Cinema Antonio Gerardi attore candidato a "Migliore attore non protagonista" al Ciak d'oro con “L'ultimo Paradiso”

Tra i 140 Film in concorso segnaliamo: “THE QUEEN OF BASKETBALL” documentario

Premio Oscar 2022 sulla leggenda del basket Lucy Harris; “BEHIND THE DREAM” la storia

della Honda Repsol e di Marc Marquez; “UN CUORE DUE COLORI” due ragazzi agli

antipodi divisi da fedi calcistiche (tra i protagonisti gli attori della serie “Mare Fuori”);

“FANGO TUTTO IL CALCIO È PAESE” il dilettantismo attraverso la stagione del Tresigallo

Calcio; “A UN CENTIMETRO DAL SOGNO” la leggendaria gara di Arturo Maffei e Jesse

Owens ai Giochi di Berlino 1936; “ALEKSANDR TIKHONOV la vita di Mister Biathlon;

CONQUERING TIME - ÁGNES KELETI Ágnes Keleti classe 1921: la più anziana campionessa

olimpica vivente; “SOGNO AZZURRO” Stefano Accorsi racconta la vita pubblica e privata

della Nazionale Italiana di calcio; “L’AVVERSARIO, L’ALTRA FACCIA DEL CAMPIONE”

Antonio Cassano racconta a Marco Tardelli gli ostacoli verso il successo.

“SPORT MOVIES & TV 2023” è organizzato in collaborazione con la Fondazione Milano

Cortina 2026, con il Patronato di Regione Lombardia, con il Patrocinio di CONI, CIP,

Comune di Milano, con il sostegno dell’ICS - Istituto per il Credito Sportivo e di

Venicepromex-Camera di Commercio Treviso – Belluno | Dolomiti.

