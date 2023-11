Sanzioni amministrative in Fiera e abusivi in stazione

Attività della Polizia locale di Legnano durante la 'Fiera dei Morti'. Quattro sanzioni amministrative e cinque venditori abusivi bloccati in stazione.

Una Fiera dei morti caratterizzata da un grande afflusso di persone sin dalle prime ore del mattino del 1° novembre, ma senza problemi, né all’interno del Luna Park né nella zona delle bancarelle: i controlli non hanno rilevato criticità né rallentato il flusso del pubblico verso le attrazioni. La giornata ha visto l’impegno congiunto di Polizia locale (con 50 effettivi), Forze dell’ordine, Croce rossa (27 volontari), Protezione civile “Alberto da Giussano” (20 volontari) e associazione Carabinieri in congedo. Il bilancio dell’attività della Polizia locale di Legnano è di quattro sanzioni amministrative elevate per irregolarità ai fieristi: inoltre, in ottica preventiva, alla stazione gli agenti hanno intercettato cinque venditori privi di autorizzazione che con i loro borsoni erano diretti nella zona di viale Toselli. La viabilità non ha riservato particolari problemi: per un incidente senza feriti in via Micca è stato identificato il guidatore che non si era fermato dopo il sinistro.

