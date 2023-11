Maltempo: oltre 1 miliardo per la prevenzione

“Regione Lombardia pone la massima priorità sulla sicurezza dei propri cittadini e del territorio. Proprio per questo negli ultimi anni abbiamo investito più di un miliardo di euro per la prevenzione".

“Regione Lombardia pone la massima priorità sulla sicurezza dei propri cittadini e del territorio. Proprio per questo negli ultimi anni abbiamo investito più di un miliardo di euro per la prevenzione. E sono stati attivati più di 600 nuovi interventi nel quadro del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI”. Lo ha detto l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi, ringraziando i Vigili del Fuoco, la Protezione civile, le Forze dell’ordine e tutti gli operatori che stanno assistendo le persone colpite dal maltempo a Milano e in tutta la Lombardia”.

“Il dissesto idrogeologico è un gravissimo problema che affligge tutta la nostra Regione. Viviamo in un territorio fragile: 1.224 Comuni su 1.504 sono a rischio frana e 1.280 a rischio alluvione, l’obiettivo prioritario e strategico - ha continuato - è quindi la messa in atto di misure di prevenzione e protezione che mitighino il rischio idrogeologico e alluvionale, incrementando così la sicurezza della nostra regione”.

Una delle prime delibere approvate dall’attuale Giunta regionale ha riguardato uno stanziamento di 83 milioni di euro proprio per la lotta al dissesto idrogeologico. Il provvedimento prevede l’attivazione di 38 azioni mirate, tramite la messa a sistema di 3 programmi di intervento su tutte le province lombarde. Recentemente, un’altra delibera ha visto ulteriori finanziamenti per 5 milioni di euro per interventi sulla rete idrica volti ad aumentare la resilienza del territorio contro il rischio idrogeologico, anche nel caso di eventi emergenziali e catastrofici. Il piano si compone di 23 opere e interesserà i corsi d’acqua che attraversano le provincie di Milano, Pavia, Lodi, Mantova e Cremona.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!