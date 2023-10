Mobilità casa-scuola: percorsi pedonali più sicuri

Messa in sicurezza di tre linee del Piedibus con interventi di sistemazione di alcuni attraversamenti pedonali e creazione di una zona scolastica, la prima in città, attorno a piazza Vittorio Veneto a servizio della primaria Carducci.

Messa in sicurezza di tre linee del Piedibus con interventi di sistemazione di alcuni attraversamenti pedonali e creazione di una zona scolastica, la prima in città, attorno a piazza Vittorio Veneto a servizio della primaria Carducci. Sono le azioni a favore della mobilità sostenibile previste da “L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile”, per cui la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo. La quota parte di questi interventi sostenuta dall’amministrazione comunale è di circa 74mila euro a fronte di un quadro economico complessivo di 140 mila; la restante parte è finanziata dal Ministero dell’Ambiente.

Gli interventi lungo le linee del Piedibus riguarderanno due linee della primaria Rodari, per cui si prevede la messa in sicurezza di sei incroci stradali creando attraversamenti a raso sulle vie Nazario Sauro, Menotti e dei Platani, e una linea della primaria Don Milani (incrocio viale Gorizia – via Cantore). Su tutti questi percorsi saranno inoltre posizionati i cartelli segnaletici delle fermate e dei capolinea delle linee con apposita grafica.

Attorno a piazza Vittorio Veneto sarà invece creata una “zona scolastica” ai sensi delle modifiche al Codice della Strada (zona in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente), delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali di inizio e di fine. Gli interventi previsti in zona scolastica hanno lo scopo prevalente di moderare la velocità del traffico in ingresso attraverso misure combinate di moderazione del traffico finalizzate al rispetto del limite dei 30 km/h. In via XX Settembre, per garantire il rallentamento dei veicoli, il progetto prevede l’istituzione della Zona 30, un attraversamento pedonale rialzato in prossimità dell’accesso al plesso scolastico e la risistemazione della sosta per restringere le sezioni carrabili. Le due aree verdi della piazza saranno connesse in quota grazie all’eliminazione del tratto finale della via Giusti, quello che sbocca su via XX Settembre. Questo spazio diventerà luogo di azioni di urbanismo tattico in collaborazione con gli alunni dell’Istituto comprensivo Carducci. La creazione di uno spazio dedicato ai bambini concorre all’obiettivo di rallentare la velocità dei veicoli, trasmettendo all’automobilista la sensazione di trovarsi in uno spazio per i più piccoli e quindi innalzando la percezione del rischio. Sarà anche riqualificata la pavimentazione stradale e sostituiti alcuni elementi di arredo urbano (panchine, cestini) e saranno posizionati alcuni stalli per le biciclette. All’ingresso di Piazza Vittorio Veneto sarà riprogettato l’attraversamento pedonale con l’inserimento di un bulbo per migliorare la visibilità reciproca veicolo-pedone. Con l’eliminazione dell’ultimo tratto di via Giusti, il progetto prevede l’inversione del senso di marcia, che diventerà in uscita verso via Bologna.

"Continuiamo nelle azioni infrastrutturali a favore della mobilità dolce, in questo caso per aumentare la sicurezza e la connessione dei percorsi pedonali nei tragitti casa-scuola - commenta Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche - Con questi interventi ribadiamo il nostro impegno nel dare forma a una città per tutti, in cui si realizza la convivenza tra tipi di mobilità diverse garantendo all’utenza più fragile, in questo caso i bambini della primaria, percorsi più sicuri lungo cui camminare per raggiungere la scuola e uno spazio, la zona scolastica, che rappresenta la prima applicazione in città di una possibilità introdotta dal Codice della strada e che si rapporta coerentemente con la zona 30 che stiamo completando nell’Oltrestazione".

